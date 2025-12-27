Мишка роди 6 здрави малки след 15 дни пътуване в Космоса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опитна мишка успя да роди 6 здрави малки, след като 15 дни пътува в Космоса.

Заедно с още една женска и две мъжки, тя беше изпратена в космоса на борда на пилотирания космически кораб Шенжоу-21 на 31 октомври.

От четирите мишки, участвали в скорошна мисия на борда на китайската космическа станция, една женска вече успешно е родила здраво потомство на Земята, съобщи в събота Технологичният и инженерен център за използване на космоса (CSU) на Китайската академия на науките (CAS), пише ndtv.com.

След завръщането си, една женска заченала и по-късно роди девет малки на 10 декември. Шест от новородените са оцелели – процент, считан за нормален. Изследователите отбелязаха, че майката кърми нормално и малките изглеждат активни и здрави.

„Тази мисия показа, че краткосрочното космическо пътуване не е нарушило репродуктивните способности на мишката", каза Уанг Хонгмей, изследовател в Института по зоология на CAS.

„Тя също така предоставя безценни проби за изследване на това как космическата среда влияе върху ранните етапи на развитие при бозайниците", добави Хонгмей.

Гризачите бяха транспортирани до китайската космическа станция, което отбелязва първите научни експерименти в страната, включващи модели на бозайници в космоса.