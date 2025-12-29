Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)

Веселина Ралчева от INA Essentials и нейните деца - Мария и Васил - предприемачи от второ поколение в специалния проект на ОББ - академия NextGEN.

"Да имаме собствен бранд и той да стига с продукти до целия свят, това надхвърля всички смели мечти. Не съм очаквала, че децата ще се върнат в България и ще създадат този бранд, мислех, че нашият бизнес просто ще е подкрепа за тях, когато заминаха, защото образованието в чужбина е скъпо.". Това разказа Веселина Ралчева от INA Essentials.

Тя гостува с дъщеря си Мария и сина си Васил в подкаста на Георги Милков "Без напрежение". Това е епизод, вдъхновен от специалния проект „ОББ Академия NextGEN“, насочен към младите предприемачи, които активно навлизат в управлението на фамилните компании, вплитайки визионерските си идеи в традицията на изграденото вече от техните родители.