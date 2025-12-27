Главният касиер на БНБ каза как да разпознаем фалшивото евро

С какви евробанкноти ще се разплащаме и как да ги разпознаваме? Ценни съвети за работата с новата валута от Нова година даде главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

"Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал", казва главният касиер на БНБ пред БНТ.

"Серия "Европа", която основно ще бъде в обръщение у нас, има по-наситен цвят от първата, отпечатана през 2002 година - казва още той. - Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро. Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение на банкнотата, което в случая е прозорци и врати."

Цветков обясни, че надписът ЕВРО на български и инициалите на ЕЦБ на кирилица са други специфични елементи, които присъстват на евробанкнотите. Експертите от БНБ съветват какво да правим, когато се съмняваме в истинността им.

"Винаги казваме пипни, наклони и погледни. Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме през хартията, разбира се усещаме нейния звук. Разбира се, тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф."

Ако в ръцете ви попадне банкнота от 500 евро, която вече не се отпечатва от ЕЦБ, това не е повод за никаква тревога. Тя е законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.

"Ако някой има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Ако се окаже фалшива, не я задържайте при себе си. Разбира се, хубаво е да се обадите на 112 или близкото полицейско управление да кажете, аз притежавам такава. Или излъгаха ме, или нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо.", казва Цветков.

11 печатници в Европа произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки, като всяка година заедно с ЕЦБ се изчислява необходимият брой банкноти, които влизат в обращение.

Евромонети произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и този на Словакия. Заради големия интерес към тях, днес касите на БНБ работиха извънредно.