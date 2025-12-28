КМГ: Китай въвежда нов държавен стандарт за енергийната консумация на електромобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай ще въведе нов държавен стандарт за енергийната консумация на електрически превозни средства от 2026 г., обяви Държавната администрация на регулиране на пазара, цитирана от Китайската медийна група.

Той ще бъде първият в света, който поставя задължителен таван на енергийната консумация на електромобили и изисква от производителите да модернизират технически продуктите си. Например, превозно средство с тегло два тона трябва да консумира по-малко от 15,1 киловатчаса на 100 км.

Очаква се това да увеличи средната издръжливост на електромобилите с около 7 процента.

Задължителният таван на енергийната консумация, който варира в зависимост от теглото на превозното средство, е формулиран с оглед на текущото ниво на енергийна консумация на изцяло електрическите пътнически превозни средства, техническия потенциал на конкретни модели, както и контрол на разходите.