КМГ: Обемът на борсово търгуваните фондове в Китай е 855,6 млрд. долара

Обемът на китайските борсово търгуваните фондове (ETF) през тази година е бил рекордните 6,02 трилиона юана (855,6 милиарда долара). Това представлява ръст с повече от 2,2 трилиона юана спрямо края на миналата година, се казва в материал на Shanghai Securities News, позовавайки се на данни от Choice, доставчик на финансова информация, съобщи Китайската медийна група.

Китай въведе първия си борсово търгуван фонд през 2004 г. През последните години пазарът на тези фондове се разширява бързо, като общите им активи достигнаха 4 трилиона юана през април и надхвърлиха 5 трилиона юана през август.

Големите борсово търгувани фондове растат бързо, като броят на тези, управляващи над 10 милиарда юана, е над 120, в сравнение с едва 66 в края на миналата година.