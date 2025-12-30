Преди 70 години е създадена класиката, вдъхновила трабанта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

AWZ P70 Zwickau е малък семеен автомобил, произвеждан в Източна Германия от VEB Automobilwerke Zwickau (AWZ) между 1955 и 1959 г. Той наследява IFA F8, използвайки същия 684-кубиков двуцилиндров двутактов двигател, но с нова каросерия от дуропласт, монтирана върху дървена рамка и шперплатов под.

Недостигът на стомана в следвоенните години води до разработването на специална пластмаса на основата на памук. Твърдата пластмаса е създадена от рециклирани памучни отпадъци от СССР и фенолни смоли от източногерманската бояджийска индустрия. Двигателят произвежда 22 конски сили, а задвижването е на предните колела.

Седанът е представен през 1955 г., комбито се появява през 1956 г., а купето през 1957 г.

След Chevrolet Corvette (C1), P70 е един от първите автомобили с пластмасова каросерия и първият, изработен от рециклирана пластмаса.

Забавянията в производството на "картонения" автомобил обаче са сериозни и са произведени само 36 151 бройки.

P70 е заменен от много по-успешния и емблематичен Trabant P 50 през 1959 г.