Castrol има нов собственик, сделката се оценява на 10 милиарда долара

British Petroleum продаде 65% дял в печелившия си бизнес със смазочни материали Castrol на американската компания за частни капиталови инвестиции Stonepeak за около 6 милиарда долара. Сделката бележи важна стъпка в програмата за продажба на 20 милиарда долара на BP, насочена към намаляване на дълга и увеличаване на възвръщаемостта за акционерите.

Сделката оценява Castrol на 10,1 милиарда долара. Това е най-амбициозната продажба на активи на BP до момента, тъй като компанията се стреми да опрости портфолиото си и да намали експозицията си към инвестиции във възобновяема енергия, след като акциите ѝ се представиха по-слабо от конкурентите си.

Съгласно структурата на сделката, BP ще запази 35% дял. Този дял може да бъде продаден след двугодишен период. BP заяви, че приходите от продажбата ще бъдат използвани за намаляване на дълга (нетният дълг е 26 милиарда долара). Компанията се стреми да завърши сделката до края на 2026 г.

Stonepeak, която се фокусира върху инвестиции в инфраструктура и активи като енергетика и недвижими имоти, търси активи с дългосрочен потенциал за растеж.