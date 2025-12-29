Искат 90 000 евро за батерия на спрян от производство електрически мерцедес

Финландски таксиметров шофьор е останал шокиран, когато е разбрал колко ще струва нова батерия за електрическия му Mercedes EQB. Цената от 90 000 евро е почти два пъти по-висока от стойността на мерцедеса, когато е бил нов.

Електрическият Mercedes EQB, който се движи като такси през последните три години, е изминал впечатляващите 286 800 километра. На таблото на автомобила обаче се появи тревожно съобщение, че батерията изисква спешна поправка в специализиран сервиз, в противен случай колата няма да може да запали след още 1900 километра.

Джесеа Хаапале, известен финландски експерт по електрически коли, извършва подробна диагностика на батериите. Сканирането показа, че повечето от клетките имат нормално напрежение от около 3,41 V, но една клетка е значително по-слаба, само 3,016 V. Тази една повредена клетка, от поне 100 в батерията, е достатъчна, за да изключи нормалното функциониране на цялата кола.

Официалният сервиз на Mercedes предлага цена от почти 90 000 евро за нов акумулатор. Като нов модела EQB във Финландия струва около 52 000 евро.

През 2025 г. Mercedes спря производството на моделите EQA и EQB. Когато производството спре, батериите вече не се произвеждат в големи партиди, което драстично повишава цената на една бройка. Останалите запаси вероятно се запазват за гаранционни случаи, а новото производство се извършва в малки количества с изключително високи разходи.

Единственото логично решение в случая с таксиметровия шофьор е да се подмени повреденият модул с употребяван в добро състояние, но проблемът е, че няма налични EQB-та във Финландия и съседните страни, от които да се вземе модулът. В крайна сметка цялата батерия е сменена на много по-ниска цена с работещ акумулатор втора употреба.