За 1 година бензинът поевтиня с 12 ст., а дизелът – с 10

Българският пазар ще изпрати 2025 г. с около 12 стотинки на литър по-евтин бензин, отколкото е изпратила миналата 2024 г. Понижението в цената на дизела за една година е с 10 ст., показа проверка „24 часа".

Напоследък цените на масовите горива – бензин А95 и обикновен дизел, са в застой и почти не мърдат. Литър А95 струва средно 2,42 лв., а дизелът е 2,47 лв.

Цената на дизела леко се повиши през октомври-ноември, после отбеляза съвсем лек спад, но все пак година по-рано на тази дата е струвал 2,57 лв.

В проценти поевтиняването изглежда незначително – само 4% при бензина и под половин процент при дизела. За отбелязване е, че котировките на нефта на международните пазари за същия период се понижиха чувствително – с около 18-20% за сорта Брент и за американския лек петрол.

Новите санкции на САЩ срещу руски петролни компании и несигурността около доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас създадоха краткосрочни пикове и спекулативни очаквания през ноември 2025 г.. Въпреки това осигурените количества горива предотвратиха сериозна криза и на практика цените на дребно не бяха повлияни от това.

По-скоро повишените разходи за труд, логистика и поддръжка на бензиностанциите се оказаха по-силен фактор върху движението на цените, отколкото спекулациите за недостиг на горива.

Неслучайно все повече бензиностанции у нас въвеждат отстъпка за горивото, ако клиентът се самообслужва. Някои дори се снабдяват със специални терминали, на които горивото се предплаща с банкова карта и колонките след това отпускат толкова гориво, за колкото е платено. Обикновено това е опция за през нощта, когато на все повече обекти няма персонал, но е твърде вероятно към такива терминали да започват да прибягват веригите и за останалата част от денонощието.

Дори сега има обекти, на които масовият бензин А95 струва с 10-12 ст. на литър по-евтино отколкото е средната му цена, ако се зарежда през терминал за предплащане.

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

30 ноември 2,43 лв.

7 декември 2,43 лв.

14 декември 2,43 лв.

21 декември 2,42 лв.

28 декември 2,42 лв.

Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

30 ноември 2,51 лв.

7 декември 2,50 лв.

14 декември 2,50 лв.

21 декември 2,48 лв.

28 декември 2,47 лв.