Еврото носи по-евтини автомобили, но ако са купени на изплащане

При нови договори месечната вноска може да падне и със 100 при някои модели спрямо сегашните нива

С въвеждането на еврото в България все по-често се обсъжда дали покупката на нов автомобил ще стане по-достъпна и по-специално - дали лизинговите вноски ще станат по-ниски при сключването на нов договор.

Самото преминаване от лев към евро няма да направи автомобилите автоматично по-евтини. Цените просто се преизчисляват по фиксирания курс, който е 1,95583 лв. Така кола за 30 000 лв. ще струва около 15 340 евро след 1 януари. Или в най-лошия случай след закръгляне от страна на дилъра – 15 990 евро.

Реалната стойност не се променя, друга е само валутата, в която е изразена. Истинската промяна обаче

може да дойде не от цената на автомобила, а от финансирането

В момента лизингите в България, дори и при валутния борд, включват допълнителна премия за валутен риск. След присъединяването към еврозоната този риск на практика изчезва. Българските банки и лизингови компании ще се финансират директно в евро при условия, по-близки до тези в останалите страни от еврозоната. Това

създава предпоставки за по-ниски лихви

и по-нисък годишен процент на разходите (ГПР) при новите договори за лизинг за автомобили.

Не става дума за мигновен ефект от 1 януари, а за процес, който вероятно ще се развие в рамките на няколко месеца след въвеждането на еврото под натиска на конкуренцията и по-евтиния достъп до капитал.

На практика това означава, че ако сега нов автомобил от по-нисък клас, като Dacia Sandero с цена около 14 500 евро, се финансира с лизинг при лихва около 6,5% и 20% първоначална вноска за срок от пет години, месечната вноска е приблизително 280–300 евро, преизчислени от левове. Ако след въвеждането на еврото и при благоприятен сценарий лихвата по новите лизинги спадне до около 5%, същият автомобил би могъл да е с месечна вноска около 240–260 евро.

При автомобили от компактния клас с цена около 18–20 хиляди евро вноските в момента са приблизително 350–380 евро, докато при по-ниска лихва могат да паднат до около 300–330 евро месечно.

Ефектът става още по-осезаем при по-скъпи автомобили. При модели от средния клас, като Volkswagen Golf или Skoda Octavia на цена около 28–32 хиляди евро, месечната лизингова вноска в момента често е в диапазона 560–620 евро.

При намаление на лихвата с 1-1,5 процентни пункта, което е напълно реалистично в условията на еврозоната, тази вноска може да падне до около 480-530 евро, или около 100 евро на месец. Което при 5-годишен лизинг означава около 6000 евро по-малко обща сума на изплащане.

При SUV моделите или автомобили от по-висок клас с цена около 38 хиляди евро разликата може да достигне и над 100-120 евро на месец, което е още по-сериозна сума за бюджета на едно семейство.

Тези по-ниски вноски няма да дойдат по подразбиране. Те

ще се отнасят основно за нови лизингови договори,

сключени след въвеждането на еврото и при реално понижение на лихвените проценти. Старите договори просто ще бъдат превалутирани в евро без промяна на условията. Освен това размерът на лихвите ще зависи и от общата политика на Европейската централна банка, инфлацията и конкуренцията между банките и лизинговите компании.

В крайна сметка еврото само по себе си не прави новите автомобили по-евтини, но може да направи финансирането им по-достъпно. Ако очакванията за по-ниски лихви се реализират, купувачите на нови автомобили ще усетят реална полза под формата на по-ниски месечни лизингови вноски, особено при средния и по-високия клас.

Пазарът на употребявани автомобили в България през последните години също претърпява значителни промени, които ще продължат и в следващата година след въвеждането на еврото. В момента този сегмент на пазара е един от най-активните. Регистрациите и продажбите на употребявани коли растат, а цените на автомобили до около 10 години

показват умерен ръст от няколко процента годишно,

като търсенето остава силно въпреки икономическите условия. И това не се случва само в България, но и в цяла Европа.

В България по-голяма част от автопарка е на възраст над 10-20 години, което създава постоянно търсене на достъпни употребявани автомобили. След въвеждането на еврото в началото на 2026 г. пазарът втора ръка може да се сблъска с няколко ключови ефекта. От една страна, ако новите автомобили станат относително по-скъпи заради реални или психологически ефекти на преминаване към евро - например със закръгляне на цените нагоре на част от търговците, това би могло да увеличи интереса към употребяваните.

Потребителите, които търсят по-евтин начин за мобилност, може да предпочетат вторичния пазар пред скъпите нови автомобили, което би задържало или дори увеличило цените на употребяваните автомобили. Част от това вече се наблюдава и преди въвеждането на еврото, тъй като някои модели втора ръка са относително скъпи заради баланса между ниското предлагане и силното търсене.

От друга страна, в по-дълъг период ефектите могат да бъдат стабилизиращи. Еврозоната обикновено носи по-висока финансова предвидимост и намаляване на валутния риск, което може да улесни вноса и логистиката на автомобили от чужбина. Това би могло в някаква степен да намали натиска върху цените на употребяваните, ако доставките на коли от Западна Европа се подобрят и предлагането на качествени модели се увеличи.

В крайна сметка през следващата година след въвеждането на еврото не се очакват резки спадове или поскъпване на старите коли, а следване на европейските тенденции.

2025-а може да се окаже рекордна при продажбите

Продажбите на нови леки автомобили в България през 2025 г. вероятно ще надхвърлят внушителната бройка от 50 000, но остава въпросът дали ще бъдат рекордни. Засега първото място се държи от далечната 2007-а, когато са продадени 52 009 возила.

През 11-те месеца на тази година в България са продадени 45 212 нови леки коли, което е повишение от 12,4% спрямо същия период на 2024-а. Това сочи статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските автомобилни производители). Само през ноември у нас са реализирани 4064 продажби спрямо 3955 спрямо миналия ноември, или плюс 4,8 процента. За сравнение продажбите на нови коли в ЕС са се увеличили с 1,4% през единадесетте месеца на годината. Към края на ноември изцяло електрическите автомобили имат 16,9% пазарен дял.

Хибридите държат 34,6%, а комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спада до 36,1% спрямо 45,8 на сто през същия период на 2024 г. В целия ЕС са регистрирани 1 662 399 нови електрически автомобила. Четирите най-големи пазара отчитат ръстове.

Търсенето в Германия расте с 41,3%, в Белгия се увеличава с 10,2%, а в Нидерландия и Франция нараства съответно с 8,8% и 9,1 на сто.

Данните от януари-ноември показват също, че регистрациите на нови хибриди в ЕС са се увеличили до 3 408 907, което се дължи на големи покупки в Испания, Франция, Германия и Италия.

Продадените плъгин хибриди са 912 723 и вече представляват 9,3% от регистрациите на автомобили в ЕС в сравнение със 7,1% за миналата година.

Делът на бензиновите автомобили се свива с 18,6%, като всички основни пазари отчитат спадове.



Китайските модели вече не са екзотика, а превземат Европа една по една

Плавният растеж на китайските марки на европейския пазар е на път да се ускори значително, защото срещат добър прием от най-големите европейски търговски групи. И това е фундаментална промяна - за по-малко от година пазарният дял на китайските модели почти се удвои, достигайки до 7,4% през септември.

Според проучване на консултантската фирма ICDP, публикувано от Automotive News Europe, по-голямата част от петдесетте най-големи европейски търговски групи вече предлагат поне една китайска марка. Причината - виждат ги като нов източник на приходи.

Тази промяна не предвещава непосредствено китайско господство, но разкрива структурна промяна в европейския автомобилен пейзаж. За мнозина вече няма съмнение, че китайските марки ще бъдат постоянен елемент на европейския автомобилен пазар.

България не остава назад от тези тенденции. У нас вече се предлагат брандове като Dongfeng, Geely, Lynk&Co, Great Wall. А догодина се очаква да влязат и нови, сред които BYD, известни с електрическите си автомобили, и MG. Други марки като FAW, Foton, Besturn, Seres, Voyah, Exeed, DFSK и JAC се предлагат в България чрез по-малки вносители, независими дилъри или паралелен внос.