Как ще се извършват основни банкови услуги при прехода към еврото у нас

Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги, показва справка на БТА в официалните сайтове на финансовите институции у нас. Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари. В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат. Техническите прекъсвания на банковите услуги са сходни при повечето банки на родния пазар с малки разлики в посочените периоди, необходими за пренастройване на системите.

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година с оглед кратките технически прекъсвания. У нас през целия месец януари ще действа период на двойно обращение в лева и евро.

Клиентите трябва да имат предвид, че междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември.