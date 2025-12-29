ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следващата година идва изцяло нова батерия за електрически коли

Георги Луканов

Новата натриева батерия на китайската компания CATL. Снимка: CATL

Китайската компания Contemporary Amperex Technology (CATL) ще пусне своята технология за натриево-йонни батерии в масово производство и дистрибуция през следващата година. Един от секторите, в които батерията ще се използва, е автомобилната индустрия, а именно производството на електромобили.

Тези батерии са проектирани да работят в широк температурен диапазон от -40°C до 70°C. Предлагат се във формати на батерии за леки автомобили и като интегрирано 24V батерийно решение за тежкотоварни камиони. С новата батерия се обявява пробег от 500 км за електрически коли. CATL заяви, че батерията постига енергийна плътност до 175 Wh/kg.

CATL подчерта подобрената безопасност в сравнение с традиционните литиево-йонни батерии и предимствата в производителността при ниски температури. Благодарение на използването на по-евтини суровини, батерията ще бъде по-достъпна.

Новата натриева батерия на китайската компания CATL. Снимка: CATL
