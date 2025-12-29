Пуснаха банкнота от 0 евро с катедралата „Св. Александър Невски“

Сувенирна банкнота "Нула евро" (Zero Euro) е издадена като колекционерски предмет по повод въвеждането на еврото в България. Банкнотата няма парична стойност и не е законно платежно средство.

Върху нея са изобразени катедралата "Александър Невски", както и Рилския манастир, комбинирани с елементи на Европейския съюз – звездите на ЕС, знака на еврото и европейското знаме.

Подобни издания се разпространяват като сувенир или сред колекционери.

Идеята за нулевото евро, което може да се използва като сувенир в туристическата индустрия, хрумва на френския предприемач и рекламен специалист Ричард Файл. През 2015 година той пуска първите такива банкноти, на които са изобразени забележителности във Франция. Концепцията му за нулева валута, която да се използва като сувенир, постига голям успех. Само няколко седмици след излизането на първите такива той печели интереса и на други европейски държави.