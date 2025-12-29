КЕВР предлага по-ниска цена на природния газ за януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисия за енергийно и водно регулиране предлага по-ниска цена на природния газ за януари. Предложението е тя да бъде 60,93 лева за мегават час, или 31 евро и 15 евроцента.

Справка за ценовите нива показва, че през януари 2026 г. потребителите ще заплащат по-малко, спрямо същия месец от предходни години, съобщава Би Ти Ви.

КЕВР утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лева за мегават час, или 32 евро и 22 евроцента, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Утвърдената цена за декември е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската.