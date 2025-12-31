През 200 QR кода пътници пращат сигнали за нередности на летище София

От автобуса до самолета пътниците вече могат да контролират обслужването

Първо в София, а след това във Варна, Бургас и Пловдив

200 QR кода вече са поставени на ключови места по пътя на пасажера на летището в София - от входа след слизането от автобуса до качването в самолета. Ако например климатикът в автобуса на наземния оператор, който превозва пътниците от терминала, не работи, е достатъчно да се сканира с мобилния телефон QR кодът и чрез него да се подаде сигнал.

Той отива веднага в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГВА) с точна дата и час. Така няма възможност за анонимност кой е допуснал нарушението.

Тази система за контрол е

лесна и бърза,

обясни вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. “Досега нямаше възможност ГВА да се информира за пропуски и лошо качество на услугите на летището. Разработихме такава система, че когато пътуващите са недоволни от чистотата например, наблизо има залепен стикер с код. Могат през него да влязат и да напишат веднага какво са видели, какво е негативното в обслужването. Този сигнал до ГВА с GPS локация показва къде точно е нередността и времето. Така знаем кой е бил дежурен, кой е отговорен и кой е за наказване. Това е проект, който се реализира по мое настояване”, обясни още Караджов.

Досега той на няколко пъти е реагирал бързо на нередности на аеропорта, включително и когато “Райънеър” отказа да качи инвалидната количка на дете с увреждане. Действа и когато пътници, затворени в автобус, се потяха в жегата при неработещ климатик. По повод на тези намеси на министъра се роди и крилатата фраза “Няма стига. Гроздан пристига”.

А самият Караджов казва, че за него през тази година било изключително важно да се спазват правата на пътуващите. “А те са потъпквани по демонстративен начин, не мога да стоя безучастен. Показахме на наземните и авиационните оператори, че нямаме никакво намерение да правим компромис със спазването на правата на пътниците”, допълва министърът.

“Всеки QR код е за

определено място

Има ги при гишета за чекиране, в салоните, за да е ясно дали пътникът се ориентира добре, има ли нужда от допълнителна намеса, която да му помогне във връзка с пътуването”, казва Васил Цолов, главен секретар на ГВА.

Той пояснява, че при гишето на регистрация, където се приема пътник, при сканиране кодът отваря въпроси, които се отнасят за багажа, удовлетворен ли е пътникът, добро ли е обслужването.

Ако се сканира лепенката в автобуса, въпросите са свързани най-вече с това дали има климатизацията. Идеята е пътникът да каже дали обслужването е добро, дали е чисто. Методиката с QR кодоветe позволява картографиране на пътя на пасажера и идентификация на

критични точки в процеса на

обслужване,

обяснява Цолов. Кодовете са поставени първо в София, защото на летището в столицата има най-голяма натовареност. Ще ги има във Варна и Бургас, след това и в Пловдив.

От стратегическа гледна точка летищата са ключови за имиджа на държавата и системното събиране, анализ и обратна връзка идентифицират проблемите, а може да помогнат и за прилагане на добри управленски решения, които се базират на данни, дошли от пътника, казва Цолов. А Караджов добави, че е планирал същата система да се въведе и в БДЖ, но там са много по-бавни. Но пътят е отъпкан, показан им е, заяви министърът в оставка.