От януари глобяват за спекула търговци, качили цени заради еврото (Обзор)

От началото на годината Комисията за защита на потребителите и НАП минават от предписания директно към глоби на недобросъвестни търговци, които необосновано увеличават цените заради еврото.

Това стана ясно на свиканото от премиера Росен Желязков редовно заседание на Механизма на еврото. На него е обсъдена подготовката на институциите за контрол върху опитите за спекула от началото на 2026 г.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) ще извършват засилен контрол върху ценообразуването, двойното обозначение в левове и евро на цените върху етикетите в търговските обекти, като специално ще следят за необоснованото повишаване на цените, което двете институции правят и досега.

700 проверки в цялата страна по сигнали за необосновано покачване на цените във връзка с въвеждането на еврото е направила Националната агенция за приходите. За констатирани нарушения са наложени санкции, посочи изпълнителният ѝ директор Христо Марков.

От началото на годината агенцията ще контролира както големите магазини на търговските вериги, така и локални търговци и малките квартални обекти за продажба на храни. Затова тя засилва допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани.

Реагираме своевременно и се налагат санкции, следи се стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото, докладваха председателят на КЗП Александър Колячев и изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

От КЗП отчетоха, че са извършени няколко хиляди проверки на търговски обекти, предимно хранителни магазини. От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита. Проверките продължават, като са планирани в различни сектори, вече и в сферата на услугите.

