Новата година не започва с датата в календара, а с обещанието, което си даваме за повече обич, топлина и малки радости всеки ден. Точно заради това е добре да я посрещнем с повече вкус и продукти, които превръщат важните моменти в празник. Екипът на „Фантастико“ е подготвил специални предложения в празнична брошура*, в която можете да откриете повече от 1100 продукта на промоция и подходящи за празниците артикули, подбрани за популяризиране.

Предложения от деликатесната витрина

Новогодишната вечер е моментът, в който искаме всичко да бъде специално – от първата наздравица до последната хапка. Във „Фантастико“ ще откриете селекция от продукти, с които празничната трапеза се превръща в истинско преживяване. От деликатесната витрина ще можете да изберете изискани мезета –филе „Елена“ и други ароматни филета, класическа шунка и апетитна луканка. Перфектният старт за дълга вечер в добра компания.

Освен това в супермаркетите на българската семейна търговска верига предлагат подбрани комплекти сирена - Ементал, Чедър, Гауда, Бри, синьо сирене, както и много специални предложения, сред които сирене с босилек и папая. Всички те са идеално допълнение към виното в празничната нощ.

Наздравици и светлина в празничната нощ

Празникът не минава без пенливо вино и шампанско, а във „Фантастико“ са подготвили предложения за всеки вкус.

„И тази година в най-големите ни обекти предлагаме над 50 вида пенливо вино и шампанско. Както винаги, нашата цел е да отговорим на очакванията на всички и на най-специфичните изисквания за празничната нощ. Удоволствие е да бъдем част от началото на новата година за стотици хиляди семейства“, каза Мирослав Тошев, търговски директор във „Фантастико груп“.

Снимка: Мирослав Тошев – търговски директор във „Фантастико груп“

Основните герои на новогодишната вечеря

За новогодишната вечеря предложенията също са стотици. Крехък свински врат без кост, сочни наденици, свинско контрафиле, телешки кюфтета или пък празничен пуешки бут, които можете да допълните с богат избор от свежи и готови салати за още по-богато меню.

Традиция с празничен акцент

Златиста баница със сирене или с тиква – вкус, който събира всички около масата. Каква ще бъде 2026 година се познава от баницата с късмети. Във „Фантастико“ можете да откриете както продукти за домашна новогодишна баница, така и прясно изпечени предложения.

А когато дойде моментът за желания – изберете разнообразие от бенгалски огън, включително специалните фантастични предложения тази година: златист бенгалски огън под формата на сърце или звезда – малък детайл, който ще направи мига незабравим.

Свеж финал

Не забравяйте да завършите празника свежо – боровинки, банани, портокали и ябълки могат да са ароматното начало на 2026 година.

* Брошурата е с продължителност от 18.12.2025 г. до 22:00 часа на 7.01.2026 г., или до изчерпване на количествата. https://www.fantastico.bg/special-offers/fantastiko-broshura18.12.2025%20-%2007.01.2026%20%D0%B3.?id=164610593