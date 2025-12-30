Томислав Дончев: 8 млрд. лв. европейски пари са влезли в икономиката през 2025 г. Това е безпрецедентно

Вчера България получи третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост на стойност 1,5 млрд. евро, с което общо сумите по него стават 2 млрд. евро или 4 млрд. лв. И това е на фона на три години без нито едно плащане по плана. Това заяви в началото на правителственото заседание вицепремиерът Томислав Дончев, който получи думата от Росен Желязков, за да отчете какво е свършено по плана.

Преди една година поставяхме въпроса дали Националният план за възстановяване и устойчивост може да бъде спасен. Явно може. Той беше предоговорен, което даде възможност голяма част от реформите да бъдат подкрепени. Допълнително българското правителство договори и главата RePowerEU , на стойност 480 млн. евро допълнително, отчете Дончев.

Тойс е спря на едно постижение, което е на голяма част от структурите на държавното управление и на местните власти - това е увеличаване на темпа на плащане.

На четвъртата година на плана на възстановяване са били заварени плащания за 1,5 млрд. лв., в момента са 4,5 млрд. лв. Само в рамките на 2025 г. са изплатени 3 пъти повече, отколкото за предходните четири години. Ако се прибавят и средствата, разплатени по кохезионната политика, то средствата, които са инвестирани в българската икономика са 8 млрд. лв., което е безпрецедентно, заяви още вицепремиерът и министър на иновациите.

Той заяви, че в първата половина на следващата година трябва да бъдат преведени четвърто и пето плащане по плана, които са на стойност общо 2,5 млрд. евро. Каквато и продължителност на живот има това правителство - седмица, две или три, ние сте амбицирани да направим всичко необходимо, то голяма част от реформите са направени, но да продължим работата, за да помогнем на следващо правителство да получат безпроблемно и да инвестират останалите средства, каза още Дончев.