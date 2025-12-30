Опашки по бензиностанциите заради смяната на лева с евро

Опашки от коли се извиха по бензиностанциите в страната в последния работен ден от тази година.

Мнозина използват последния работен ден да заредят автомобилите си. Въпреки че бензиностанциите ще работят през почивните дни, очаква се от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари да не работят пос терминалите заради прехода от лев към евро.

В нощта срещу новата година няма да бъде възможно и закупуването на винетки онлайн. От АПИ предупредиха, че от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни.

Прекъсването е необходимо за извършване на поддръжка от Националния платежен оператор „Борика" АД и последващи проверки за нормално функциониране. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни. Закупуването на винетка през банков превод чрез интернет страницата на тол управлението - www.bgtoll.bg и мобилното приложение, бе ограничено още на 22 декември, като ограничението важи до 2 часа на 1 януари.

Опашки се извиха и пред банкоматите и обменните бюра. В първите часове на новата година се очаква и банкоматите да не работят, затова мнозина теглят пари или използват машината да депозират пари в сметката си, които ще бъдат превалутирани автоматично на 1 януари и ще спестят чакане на каса.

През първите 6 месеца след въвеждането на еврото (1 януари – 30 юни 2026 г.) банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките). За същия период „Български пощи" ЕАД ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма офиси или клонове на кредитна институция. След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото (1 юли – 31 декември 2026 г.) кредитните институции и „Български пощи" ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга. След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи" ЕАД могат да преустановят тази услуга.

В БНБ левове ще могат да се сменят безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.