Желязков: Създаваме днес координационен център за еврото

Създаваме днес координационен център за еврото, съобщи в началото на заседанието на кабинета премиерът Росен Желязков. Оглавява го Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С координационния център се надгражда механизма за въвеждане на еврото, заяви още министър-председателят.

Задачата на центъра е да координира работата на институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът могат да срещат в периода на двойното обозначение на цените и двойното обращение на лев и евро, уточни Желязков.

Разчитаме на гражданите и на бизнеса за толерантност и разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката и за промяната на средата, в която се развива страната, заяви още премиерът в оставка.

От 1 януари Владимир Иванов ще бъде лицето, което ще комуникира с представителите на медиите за всички въпроси с въвеждането на еврото, каза също Желязков.