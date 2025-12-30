НСИ: Бизнес климатът у нас се понижава през декември

През декември 2025 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.1 пункта в сравнение с предходния месец (от 16.1% на 13.0%), като намаление на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това съобщиха от НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2.1 пункта (от 14.6% на 12.5%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 50.5 и 34.8% от предприятията. В сравнение с ноември нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се понижава с 2.3 пункта (от 13.3% на 11.0%), което се дължи на резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца, са по-позитивни. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите. Относно продажните цени в строителството, мениджърите продължават да очакват те да се увеличат през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 5.2 пункта (от 29.9% на 24.7%) в резултат на умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-негативни. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостигът на работна сила продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени преобладаващата част от търговците на дребно не предвиждат промяна през следващите три месеца.

През декември бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 3.9 пункта (от 8.1% на 4.2%), което се дължи на негативните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са неблагоприятни. Относно продажните цени в сектора на услугите 80.9% от мениджърите прогнозират те да запазят своето равнище през следващите три месеца.