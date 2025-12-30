ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Араби купуват дела на Porsche в Bugatti

Георги Луканов

[email protected]

Bugatti Tourbillon струва около 4 милиона евро. Снимки: производителят

Bloomberg твърди, че се водят и разговори за продажба на дела на Porsche в Rimac Group, която контролира Bugatti. Сделката може да достигне стойност до 1 милиард евро. Наддаването се води от HOF Capital, основана от египетското милиардерско семейство Савирис, и базирания в Абу Даби фонд Blue Five Capital.

Преговорите са в ход и сделката може да приключи до няколко седмици. В допълнение към придобиването на дела на Porsche, новите инвеститори биха могли да вложат свеж капитал в Bugatti-Rimac, за да финансират по-нататъшно разширяване.

Основателят на Rimac Мате Римац притежава 55% от Bugatti-Rimac, докато Porsche контролира 45%. Компанията от своя страна притежава марката хиперавтомобили Bugatti.

