Електрическа кола за 8000 евро в Китай ще се продава в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пуснат на пазара почти едновременно с Renault 5 E-Tech - Geely Xingyuan, известен за износ като EX2, вече е натрупал над 500 000 регистрации само за 14 месеца на пазара. Това е пет пъти повече от обема, постигнат от френския градски автомобил за същия период.

Цената е това, с което шокира Geely EX2. Започвайки от 65 800 юана на вътрешния пазар или приблизително 7940 евро.

Geely не крие международните си амбиции за модела. Производителят потвърди, че EX2 ще бъде наличен на пазарите на пет континента, започвайки от 2026 г.

Renault вече произвежда този модел в Бразилия за местния пазар като част от индустриалните си партньорства с Geely. Това присъствие теоретично би могло да им позволи да избегнат тарифите, прилагани за електрически превозни средства, произведени в Китай.