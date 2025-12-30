Рекордни 4,4 млрд. лв. са платени на земеделците през 2025 г.

4,4 млрд. лв. са платени на земеделските стопани за подпомагане, което е най-голямата сума от няколко години насам. За 2024 г. тя е била 3,8 млрд., а през 2023 г. - 3 млрд. лв. Това заяви в Министерския съвет Лозана Василева, зам.-министър на земеделието след заседанието на правителството.

Най-много са сумите за директни плащания на площ, 2,2 млрд. лв. Това са мерки, по които стопаните тази година подадоха заявления за кандидатстване и още в края на годината получиха своето подпомагане, уточни тя. Разплатени са също интервенциите за биологично земеделие и всички агроекологични мерки, каза още Василева.

По програма „Развитие на селските райони" са платени 1,1 милиарда лева. Също така рекордно през настоящата година реализирахме 25 приема по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в размер на 3,3 милиарда лева, информира Василева. Тя каза, че Държавен фонд „Земеделие" своевременно обработва заявките и вече има близо 190 милиона лева разплатени и по стратегическия план.

По Плана за възстановяване и устойчивост платените средства за земеделие са в размер на 231 милиона лева, а бюджетът, осигурен с национални средства за сектора, възлиза на 450 милиона лева, обобщи още Василева.