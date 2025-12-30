КЕВР реши: Природният газ поевтинява с 3,3 на сто през януари

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. в размер на 60,92 лв. за мегаватчас (MWh) или 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от регулатора.

Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3 на сто по-ниска спрямо декември 2025 г., която e в размер на 32,22 евро/MWh. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 25 процента по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 на сто спрямо януари 2024 г.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, съобщи БТА. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България - Гърция (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз"е осигурил за януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен".

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, посочват от КЕВР.