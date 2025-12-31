ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечкадарите от село Ягода не простиха на Бриджит Б...

Японско фолио прави мокрите странични огледала сухи

Георги Луканов

1432
Странично огледало при дъжд без и с предпазното фолио Zero Wiper Film-Type. Снимка: Car Mate

Японската компания Car Mate представи умно водоотблъскващо фолио, което поддържа страничните огледала чисти при дъжд.

Продуктът ще направи своя дебют в САЩ на изложението за потребителска електроника (CES) през януари, предлагайки на шофьорите лесен, но ефективен начин да поддържат видимост, когато небето се отвори.

Страничното огледало Zero Wiper Film-Type бе показано за първи път на изложението за мобилност в Япония през 2023 г., преди да бъде пуснато в продажба в Япония през следващата година. В основата си концепцията е проста. Фолиото се залепва директно върху огледалото, образувайки бариера, която отблъсква водата.

Според Car Mate, повърхността на фолиото използва микроскопична текстура, моделирана по подобие на лотосов лист, естествен пример за изключителна водоотблъскване. Тази структура кара водата да се събира на капки и да се плъзга, вместо да се залепва за стъклото. Резултатът е подобрена видимост при дъждовни условия, особено когато автомобилът е в движение.

Важно е да се отбележи, че тъй като фолиото не е пригодено за конкретно превозно средство, то е съвместимо с повечето съвременни странични огледала. Въпреки това, има и компромис. Тъй като формата не е персонализирана, външният ръб на огледалото остава в капчици. 

Акцентът на Car Mate е в издръжливостта и лекотата на използване. Компанията твърди, че фолиото им може да издържи до шест месеца, преди да се нуждае от подмяна.

