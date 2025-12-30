Сметната палата ще проверява бонусите във ведомствата

Изследване на причините за наводненията и пожарите и ефикасността на мерките за предотвратяването им влизат в Програмата на одитната институция за 2026 г.

Сметната палата ще проверява как се дава допълнителното материално стимулиране (ДМС) във ведомствата.

Одитната институция ще проверява спазен ли е законът и вътрешните правила при определяне на ДМС в публичния сектор и адекватен ли е размерът на бонусите. Новият акцент в одитната дейност се поставя с планирани одити за съответствие на финансовото управление, включени в Програмата на Сметната палата за 2026 г., която бе приета на 17 декември 2025 г.

Стартът на проверките за ДМС, които ще се добавят към останалия обхват на одитната задача, започва в две министерства – на спорта и на културата. Законосъобразността на бонусите ще се проследи също в Комисията за защита на потребителите, както и в седем средни училища в градове в Южна България - „Кузман Шапкарев" - Благоевград, Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил, СУ „Патриарх Евтимий" - Пловдив, Езикова гимназия „Бертолт Брехт" - Пазарджик, СУ „Иван Вазов" - Стара Загора, Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково, СУ „Св. Св. Кирил и Методий" - Бургас и Профилирана гимназия с преподаване на западна езици „Захарий Стоянов" - Сливен.

Общият брой на планираните за следващата година одити е 473, като 380 от тях са нови, а 93 са преходни и работата по тях продължава.

Освен следването на стратегическите приоритети 2025-2027 г., сред критериите за планиране на одитни задачи в годишната програма са: повишен обществен интерес, възможности за подобряване на управлението в публичния сектор, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие, размер на управлявания публичен ресурс, информация за несъответствия и сигнали от трети страни, установени нарушения при обществени поръчки в предишни години, резултати от предходни одити и/или от извършен последващ контрол за изпълнение на дадените от Сметната палата препоръки и други. В Програмата влизат и задължителните финансови одити, които се извършват всяка година.

При определяне на одитните задачи се търси приемственост – ако при финансовите одити на годишните финансови отчети (ГФО) няколко поредни години е дадена негативна оценка (квалифицирано или отрицателно мнение), следва да се направи по-задълбочен одит за съответствие на финансовото управление, който да проследи спазва ли се бюджетната дисциплина, законодателството при обществените поръчки, при управлението и разпореждането с имущество и др., да се идентифицират слабостите и проблемите в системите за управление и контрол на тези организации и да предложат от Сметната палата препоръки за подобряването им.

Одити за съответствие – 20 нови, 12 преходни

При одитите за съответствие се проверяват системите за финансово управление и контрол и управленските решения във връзка с организацията, планирането и отчитането на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация.

Одитните екипи ще влязат на проверка в министерствата на младежта и спорта, на околната среда и водите и на туризма, ще анализират дейността на Главна дирекция „Строителен контрол" в ДНСК.

Предвидено за проверка е съответствието при финансовото управление на община Варна, като ще се проследи поемането и усвояването на общинския дълг, който нараства през последните години и ще се провери спазен ли е законът и нормативните актове при провеждането на обществени поръчки.

Във връзка с тежките наводнения през последните години, които унищожиха имущество и дори взеха човешки жертви, Сметната палата търси отговор на причините – предвиждат се одити, свързани с контролните дейности на басейновите дирекции в България във връзка със състоянието и проводимостта на речните легла - в Дунавски, Черноморски, Източно- и Западнобеломорски район.

Ще се направи и одит за съответствие при възлагането и изпълнението на общински концесии на общините Пловдив, Раднево и Сливен, която дейност не е проверявана повече от 10 г. .

Одити на изпълнението – 4 нови и 3 преходни

При тях се проверява дали дадена организация изпълнява дейностите и програмите, за които е отговорна, в съответствие с принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Одитните екипи ще проверяват ефективна ли е дейността по регистрация на пътните превозни средства от органите на Министерството на вътрешните работи, как се управляват дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от пожари и какви мерки се предприемат за възстановяване на последиците от тях, дейностите по развитие и надграждане на Националната здравно-информационна система, администрирана от Министерството на здравеопазването за периода 2023-2026 г. и ефективността на мерките за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци.

Ще бъде завършен одитът за осигуряването на достъп до питейна вода на населението в условия на засушаване – проблем, който има голяма обществена значимост: около 3% от населението в България през последните години живее в режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, същевременно загубите на вода поради амортизираната водоснабдителна мрежа са средно около 60%, като на някои места надхвърлят 80 на сто.

Ще бъдат проверени също изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и мерките за насърчаване на младежите към физическа активност и спорт.

Специфични одити – 11 нови и 5 преходни

Специфичните одити обхващат проверки на държавния бюджет и други основни бюджети, дейността на публичните предприятия, приходите и разходите на политически партии, получените и похарчени средства за предизборни кампании и др.

Сред новите одитни задачи е управлението и контрола на общинските публични предприятия, на които е възложено задължение за извършване услуги по обществен транспорт на територията на Столична община. Сред проблемите там е недостигът на водачи, полагането на извънреден труд близо три пъти повече от законоустановения максимум, тежки условия за работа, лошо състояние на част от трамваите и автобусите. Сред мотивите за одита се посочва и наличието на дисбаланси в политиката на възнагражденията, предизвикали протести, вследствие на които столицата остана без наземен градски транспорт в продължение на 6 дни през май 2025 г.

Планиран е одит и на общинското дружество „Софекострой", чиято дейност е с висока обществена значимост, тъй като е водещо в областта на събирането и транспортирането на отпадъци и извършването на комунални дейности на територията на Столична община. Предвид създалата се криза със сметоизвозването в някои столични квартали, Столична община възложи на „Софекострой" ЕАД почистването на повече райони. В същото време „Софекострой" отчита отрицателен финансов резултат през последните две години, заради което СОС спешно му отпусна паричен заем в размер на 9 млн. лева за закупуване на допълнителна техника във връзка с допълнително възложените за почистване райони.

За одит е предвидена и „Александровска болница" – най-старата и една от най-големите в страната, която отчита отрицателни финансови резултати и високи нива на задлъжнялост. Към 30 юни 2025 г. дружеството притежава 42 броя имоти с обща балансова стойност над 35 млн. лева.

През 2026 г. ще бъде извършен и одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Финансови одити – 418

Сметната палата одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, на второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети, на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. лв., както и на общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните години. Целта на тези одити е да се провери дали годишният финансов отчет на бюджетните организации е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Програмата на Сметната палата за 2026 г. ще бъде внесена в Народното събрание съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата.