Европа полудя по високите автомобили

Новите автомобили от типа SUV или кросоувъри, набират все по-голяма популярност на европейския пазар. От няколко години насам високите коли съставляват лъвския пай от продажбите. През 2020 г. пазарният им дял все още беше 41,3%, но тази година е 59,2%, според данните на Dataforce, прегледани от Automotive News .

Повратният момент настъпи през 2021 г., когато високите модели за първи път заеха повече от половината пазарен дял. Оттогава растежът е стабилен и през 2024 г. се ускори още повече.

Най-популярният висок автомобил в момента е Volkswagen T-Roc. Според Dataforce близо 200 000 бройки от този модел са продадени тази година. Volkswagen явно се справя добре, защото Tiguan е на второ място с около 180 000 бройки. На трето място е Toyota Yaris Cross (174 567). На четвърто и пето място са съответно Peugeot 2008 (160 104) и Dacia Duster (157 004).