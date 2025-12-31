ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българката, която отмъкна мъжете на Джина Лолобрид...

Шефът на ФБР заменя американския Chevrolet с бронирано BMW, излизало по-евтино

Георги Луканов

1848
Новото BMW X5. Снимка: BMW

Може ли BMW X5 да бъде по-евтин от Chevrolet Suburban? Да, и то с много, ако баварският модел е брониран. Обикновено държавните служители да шофират автомобили, произведени от местен производител. В САЩ това отдавна е така за полицията.

Сега обаче директорът на ФБР Каш Пател ще се вози в BMW X5 вместо обичайния правителствен Chevrolet Suburban. Говорителят на ФБР Бен Уилямсън потвърди покупката на няколко X5, посочвайки германският модел като "по-малко забележим", което е спорно. Втората причина е да се спестят пари.

Едно от изискванията за автомобил за шефа на ФБР е защитата срещу нападения с леко оръжие. Докато X5 в бронираната версия Protection е като стандартен автомобил, Chevrolet не предлага нищо подобно за Suburban или други големи SUV-ове. Бронираните автомобили на марката са единични, правят се по поръчка и са значително по-скъпи.

Брониран Suburban за шефа на ФБР ще струва 480 000 долара, което е повече от два пъти повече от цената на нов X5 Protection с балистична защита VR6.

Освен това, BMW X5 е американски продукт - сглобява се в завода в Спартанбърг, Южна Каролина. Версията Protection се задвижва от 4,4-литров V8 двигател с 530 конски сили и 750 Нм, което е достатъчно, за да може бронираният автомобил (значително по-тежък от стандартната версия) да ускори от място до 100 км/ч за 5,9 секунди. Максималната скорост е ограничена на 210 км/ч.

Новото BMW X5. Снимка: BMW
