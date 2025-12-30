ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на П...

И граждани ще може да купуват държавни ценни книжа

Теменужка Петкова

Пред българските граждани се отваря възможност за участие в пазара на държавни ценни книжа. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова след заседанието на правителството. На него се прие стратегия  за първично предлагане на държавни ценни книжа, насочено към  индивидуални инвеститори в страната - физически и юридически лица, които не са професионални участници на финансовите пазари. 

Петкова припомни, че решението е резултат от заповед на премиера за създаване на междуведомствена работна група с експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор. Групата е изследвала международния опит и е разработила стратегия, която позволява на непрофесионалните инвеститори да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България.

„Това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, желаещи да инвестират в държавни ценни книжа, да го направят. По този начин ще се развие капиталовият пазар, което е приоритет в рамките на ЕС, и ще се повиши финансовата грамотност на населението", заяви министър Петкова.

Теменужка Петкова

