Доставките на природен газ у нас нарастват с близо 30%

През октомври 2025 г. спрямо септември 2025 г. при производството на енергийни продукти нарастване се наблюдава при електрическата енергия - с 8,1 на сто. Спрямо същия месец на 2024 г. значително нараства производството на твърди горива - с 35,9 на сто, поради повишеното потребление от ТЕЦ за производство на електрическа енергия.

Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 16,7 на сто на месечна база, и с 28,6 на сто на годишна, съобщи Националният статистически институт (НСИ), цитиран от БТА.

При доставките на енергийни продукти през октомври 2025 г. спрямо септември 2025 г. най-голямо нарастване се наблюдава при природния газ - с 29,6 на сто. Доставките на твърди горива през октомври спрямо същия месец на 2024 г. нарастват значително - с 25,6 на сто, поради повишеното производство на електрическа енергия от тях. Най-голямо намаление на месечна база е регистрирано при автомобилния бензин - с 13,4 на сто.

Справка в НСИ оказва, че през септември спрямо август при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване е било отчетено при дизеловото гориво - със 7,3 на сто, а най-голямо намаление е било регистрирано при твърдите горива - с 30,8 на сто.

При доставките на енергийни продукти за същия период най-голямо нарастване е имало при природния газ - с 15,5 на сто, а най-голямо намаление е било отчетено при твърдите горива - с 32,2 на сто.