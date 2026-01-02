Колите, които ще изчезнат през 2026 г.

Кросоувър манията, електрификацията и китайците променят бързо пазара

Автомобилният свят все по-бързо се променя и през следващата година добре познати имена са напът да бъдат извадени от каталозите на производителите. Причините са много - намаляващият интерес към традиционните седани, купета и роудстъри, доминацията на SUV моделите и кросоувърите, електрификацията, както и по-строгите регулации заради вредните емисии, стремеж към по-високи печалби, които правят "масовите", но и "нишовите" модели, по-нерентабилни.

За европейския пазар това означава, че вече ще виждаме по-рядко някои типични за Стария континент автомобили, като седани, спортни купета и кабриолети.

BMW X4

Нестандартният кросоувър BMW X4 е луксозен SUV купе/кросоувър, който е доста популярен и в България. Производството му също се очаква да приключи следващата година като част от реорганизацията на гамата на BMW.

X4 опита да предложи баланс между SUV практичност и спортен купе характер, но в масовото потребление такива модели губят предимство срещу обикновен SUV или електрически модел.

BMW Серия 8

BMW 8 Series във версия Coupe/Gran Coupe и свързаните спортни версии като M8) е сред луксозните и престижни модели на BMW, но също в списъка на тези, които се очаква да изчезнат през 2026-а. Този модел предлага мощност, лукс, престиж - всичко, което човек очаква от голяма луксозна купе-кола. Но заради все по-голямата популярност на SUV моделите и преминаването към нови технологии 8 Series става "неудобен".

Toyota Supra

Макар и популярно само сред автомобилните маниаци, Toyota GR Supra е едно легендарно спортно купе, което бе върнато към живот през 2019-а заедно с BMW Z4, споделяйки обща платформа и двигатели. Производството на това пето поколение Supra официално е с краен срок март 2026. Supra е символ на японската спортна традиция, но последният му вариант дойде във времена, в които интересът към спортни купета рязко намалява.

Subaru Legacy

Subaru Legacy е седан с дълга история, който бе част от гамата на японската марка дълги години. Вече е обявено, че през следващата 2026-а няма да има нова генерация. Legacy предлагаше надеждност, AWD (много ценена функция), стабилност и комфорт - качества, които обаче не са достатъчни на пазара, доминиран от кросоувъри.

Volvo S90

Volvo S90 е голям седан и флагман на Volvo, който обаче е сред моделите, които шведската марка премахва за 2026 година. Причината: ниски продажби, комбинирани с очаквани големи цени поради митата. В момента престижният модел се произвежда само в Китай. S90 предлага комфорт, простор, престиж и традиционната "скандинавска" сигурност. Но дори такива качества вече не са достатъчни, когато клиентите масово предпочитат SUV.

Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman са емблематични спортни коли с дълга и славна история, която, за жалост, ще приключи на фона на преминаването към електрически версия. За много фенове това ще е загуба - 718 серията беше една от малкото достъпни (от гледна точка на марка и изпълнение) спортни коли с добри динамични качества и приемлив лукс. Но явно бъдещето и тук е в чисто електрическите модели.

Kia Soul

Kia Soul е интересен градски кросоувър/хечбек, но става жертва на пренасочване на производството и на смяна на вкусовете на клиентите.

Kia Soul дебютира през 2009 г. и веднага привлече вниманието със смелия си дизайн. В епоха, когато компактните автомобили бяха кръгли и безлики, Soul се открояваше със своите строги ъгли и силует на кубче. Kia Soul беше един от най-достъпните кросоувъри, които можехте да си купите.

Mercedes GLC Coupe и Mercedes GLE Coupe

Mercedes GLC Coupe и Mercedes GLE Coupe са кросоувъри, които приключват следващата година. Когато се появиха на пазара, купе версиите на популярните SUV модели се превърнаха в сензация. Интересът към тях обаче намаля.

Германската компания ще обедини двата модела. Предстоящият електрически SUV с размер на GLC, потвърден за дебют през 2026 г., не се очаква да има версия купе.

Fiat Tipo

Достъпният компактен автомобил на Fiat - Tipo, ще спре да се произвежда от юни 2026 г. Вместо това италианците ще представят нов продукт с по-популярен стил, а именно кросоувър. Съвременният Fiat Tipo, предлаган като хечбек, комби и седан, трябваше да бъде спрян от производство преди няколко години. Както и при Renault Megane GranCoupе обаче адаптирането му към стандарта GSR II беше платено от турците, които обичат подобни автомобили. Вместо три варианта на каросерията обаче в офертата е останал само седанът, който все още е един от най-популярните варианти извън Европа. Шефът на турския Tofas Дженгиз Елорду, където се произвежда Tipo, или по-скоро турската му алтернатива, наречена Egea, обяви, че производството ще приключи най-късно през юни 2026 г.

Ford Focus

Ford произведе последния екземпляр от своя компактен модел Focus във фабриката в Заарлуи, Германия. Това бележи края на една ера - Focus се произвеждаше в продължение на 27 години. Краят на Focus идва месеци след като последният спортен Focus ST слезе от поточната линия в друг съдбовен петък, 26 септември. Focus е един от моделите, които Ford спря от производство в Европа през последните години. Почитателите на марката трябваше да се сбогуват с Fiesta през 2023 г., докато Mondeo беше спрян от производство година по-рано.

Тези решения оставиха Ford с гама, която сега се състои само от SUV-ове и търговски автомобили, без да се брои спортният Mustang, който все още е нишов модел.

Volkswagen Touareg

Преди 23 години Volkswagen за първи път навлезе в премиум сегмента с Touareg и седана Phaeton. Производството на Touareg с двигател с вътрешно горене ще приключи през 2026 г. Volkswagen пуска на пазара Touareg Final Edition. Моделът от серията може да бъде поръчан до края на март 2026 г.

С първия си офроуд автомобил, Volkswagen навлезе в нов сегмент от автомобили. Благодарение на своите размери, оборудване и технологии Touareg бързо се утвърди в луксозния клас. Въпреки размера си той винаги се отличаваше с непреходен, семпъл дизайн. Интериорът, във всички поколения се представя като стилен и допълнен от множество технически иновации.

Първоначално Европа и особено Германия бяха най-важните пазари за продажби. Днес Touareg се предлага в 39 страни. До момента са продадени над 1,2 милиона бройки. Веднага след пускането си на пазара през есента на 2002 г. Touareg се превърна в един от най-аплодираните SUV-ове в своя клас с иновации като електромеханична стабилизация на накланянето и въздушно окачване CDC с шестстепенен контрол на нивото. Възможни са преминавания през вода с височина до 58 сантиметра и наклони до 45 градуса.

Nissan GT-R

Nissan GT-R е истинска икона сред спортните автомобили, чиято история приключва. Японската компания спира производството на автомобила заради затруднения при спазването на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. Колата бе представена за първи път преди повече от 18 години. От 2007 г. досега са произведени и продадени около 48 000 бройки от този модел.

Първото поколение на Nissan GT-R дебютира през 1969 г. като състезателна версия на седана Skyline. Мощните двигатели на модела винаги са били сглобявани на ръка от основен екип от едва девет инженери, чиито имена са увековечени на табелка, прикрепена към всеки двигател.

С прекратяването на производството на Nissan GT-R продукцията на завода в Точиги ще се ограничи до електромобила Ariya, спортния автомобил Fairlady Z и новия електрически Leaf.

Mazda MX-30 EV

Mazda MX-30 е интересен компактен кросоувър, който също е в списъка на пенсиониране пред 2026-а в електрическия му вариант.

След като спря CX-3 и Mazda2 в предишните години, сега японската компания точи ножа и на MX-30. Електромобилът впечатлява с дизайна си, но твърде скромният му обхват го обрече на неуспех. Пробегът е около 200 км по WLTP, или към 170 км в реални условия. В продажба остава плъгин хибридната версия на модела, но и при нея продажбите са нишови.