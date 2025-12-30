Създадоха триизмерно изображение на вътрешността на вулкана Попокатепетъл в Мексико

Работата на екип изследователи от Националния автономен университет на Мексико (UNAM), продължила пет години, е довела до създаването на първото триизмерно изображение на вътрешността на вулкана Попокатепетъл, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Ръководителят на проекта, вулканологът Марко Кало, покани АП да придружи екипа по време на последната експедиция преди публикуването на резултатите. Въпреки че много опасни вулкани по света вече са добре картографирани, Попокатепетъл не е бил сред тях, макар че около 25 милиона души живеят в радиус от 100 километра от него и важна инфраструктура може да бъде засегната от евентуално изригване.

По-ранните изследвания са давали противоречиви резултати с недостатъчна резолюция. Екипът на Кало увеличава броя на сеизмографите от 12 на 22, което позволява пълно покритие на вулкана. Макар че само три уреда са достатъчни за откриване на извънредна ситуация, много повече са необходими, за да се разберат причините за нея.

Уредите записват вибрации 100 пъти в секунда. Докторантката Карина Бернал използва изкуствен интелект и адаптира алгоритми, разработени за други вулкани, като обучава системата да разпознава различните видове трусове при Попокатепетъл. Така учените могат да определят какви материали се намират вътре, на каква дълбочина са те и на каква температура са изложени, и да ги картографират.

Полученото изображение е много по-сложно от стандартните училищни схеми на вулкани. То се простира на 18 километра под кратера и показва няколко магмени резервоара на различни дълбочини, по-концентрирани в югоизточната част на вулкана.

Попокатепетъл се е формирал преди повече от 20 000 години и е активен от 1994 г., като почти ежедневно изхвърля пепел, газове и дим. Периодично над основния отвор се образува купол, който се срутва и предизвиква изригване, като последното е било през 2023 г., припомня АП.

Кало, сицилианец по произход, нарича вулкана „величествен" и разказва за променящата се височина на върха, за древни селища, погребани под пепел, за изригвания, причинени от добив на сяра, и за отделяните от вулкана парникови газове, които въпреки това са много по-малко от емисиите от близко разположения град Мексико Сити.

Проектът е дал важни отговори и, ако бъде повторен, ще позволи проследяване на промените във времето и по-добри реакции при изригвания. Той обаче поражда и нови въпроси, включително защо трусовете са по-чести в югоизточната част на вулкана, където има повече натрупана магма.

Възможността да се наблюдава движението на вътрешността на вулкана в 3D прави годините усилия напълно оправдани. „Това е, което те кара да започнеш нов проект и да продължиш да се изкачваш", казва участвалата в проекта студентка Карина Родригес, цитирана от АП.