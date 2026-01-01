ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водещ производител на прахосмукачки представя първата си хипер кола

Първата кола на Dreame Auto. Снимка: Dreame Auto

Китайската компания Dreame Auto публикува нови тийзър снимки на първия си автомобил Starry Sky Plan, потвърждавайки, че моделът ще бъде официално представен през януари на изложението CES в Лас Вегас.

Компанията обяви по-рано, че първият ѝ сериен автомобил е планиран да излезе на пазара през 2027 г.

Dreame е известна като водещ проозводител на прахосмукачки-роботи по целия свят.

Моделът е изцяло електрически суперавтомобил. Сайтът Autohome твърди, че се очаква спирачната система да използва карбоново-керамични компоненти. Компанията обаче не е потвърдила това официално. Отзад автомобилът е оборудван с голямо фиксирано крило и има светлини по цялата ширина на автомобила с вътрешна триизмерна матрична структура на осветлението. Задната броня е с вграден голям дифузьор, който е проектиран да увеличи притискателната сила.

Засега не са публикувани официални технически спецификации. Dreame Auto не е разкрила информация за двигателя, капацитета на батерията, пробега или подробности за производството.

Очаква се хипер автомобилът да използва изцяло електрическо задвижване с максимална мощност над 1000 к.с. Ускорението от 0 до 100 км/ч вероятно ще бъде под 1,8 секунди. 

Първата кола на Dreame Auto. Снимка: Dreame Auto
