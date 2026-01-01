Водещ производител на прахосмукачки представя първата си хипер кола

Китайската компания Dreame Auto публикува нови тийзър снимки на първия си автомобил Starry Sky Plan, потвърждавайки, че моделът ще бъде официално представен през януари на изложението CES в Лас Вегас.
Компанията обяви по-рано, че първият ѝ сериен автомобил е планиран да излезе на пазара през 2027 г.
Dreame е известна като водещ проозводител на прахосмукачки-роботи по целия свят.
Моделът е изцяло електрически суперавтомобил. Сайтът Autohome твърди, че се очаква спирачната система да използва карбоново-керамични компоненти. Компанията обаче не е потвърдила това официално. Отзад автомобилът е оборудван с голямо фиксирано крило и има светлини по цялата ширина на автомобила с вътрешна триизмерна матрична структура на осветлението. Задната броня е с вграден голям дифузьор, който е проектиран да увеличи притискателната сила.
Засега не са публикувани официални технически спецификации. Dreame Auto не е разкрила информация за двигателя, капацитета на батерията, пробега или подробности за производството.
Очаква се хипер автомобилът да използва изцяло електрическо задвижване с максимална мощност над 1000 к.с. Ускорението от 0 до 100 км/ч вероятно ще бъде под 1,8 секунди.