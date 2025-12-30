Какво се случва с банковите сметки на 1 януари 2026 година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ден остава до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

От 1 януари 2026 г. всички банкови сметки, преводи и картови плащания ще преминат от левове към евро. Процесът е напълно автоматизиран и не съществува необходимост от допълнителни действия от страна на фирмите или гражданите. Ще се използва фиксираният курс: 1,95583 лв. за 1 евро, като получените резултати ще се закръгляват съгласно правилата на закона.

1. Автоматично превалутиране на банкови сметки

Всички банкови сметки в левове – разплащателни, депозитни и спестовни – ще се превалутират автоматично в евро по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро на датата на въвеждане без действия от страна на клиентите. Условията по сметките (срокове, лихви, достъп) ще се запазят; променя се единствено валутата.

2. Платежни операции и преводи

Платежни нареждания, подадени в левове преди 1 януари 2026 г., но изпълнени след тази дата ще се превалутират автоматично в евро (пример: 1955,83 лв. става 1000,00 евро на 2 януари 2026 г.)

Получените суми се закръгляват до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак (чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България);

Платежните системи ще продължат да работят без прекъсване, като ще преминат към обработка на операции в евро.

3. Картови плащания и електронно банкиране

Дебитните и кредитните карти, издадени в левове, ще останат валидни; всички операции ще се отчитат в евро;

Електронното банкиране ще показва наличностите и извлеченията в евро, без необходимост от действия от страна на фирмите;

Автоматичните плащания (лизинги, абонаменти, комунални услуги) ще се извършват в евро, като сумите се превалутират по фиксирания курс и се закръгляват съгласно закона.

4. Данъчни и счетоводни документи

След датата на въвеждане - всички данъчни декларации, счетоводни отчети и официални документи се подават и изразяват в евро.

Вписванията в Търговския регистър (например капитал на дружество) се превалутират автоматично по курса 1,95583.

Не е необходимо бизнесът да подава коригиращи декларации единствено поради причина, свързана с промяната на валутата – институциите са длъжни да адаптират формите и системите си.

5. Какво трябва да направят фирмите

Да прегледат автоматичните си плащания и да се уверят, че сумите са правилно превалутирани и закръглени;

Да информират счетоводните отдели и партньорите си за промяната, за да няма объркване при фактури и преводи;

Да актуализират вътрешните си документи и справки, така че да отразяват новата валута;

Да осигурят ERP/счетоводните системи да съхраняват оригиналната левова сума, използвания курс, резултата в евро и приложеното закръгляване за одитна проследимост;

За бизнеса въвеждането на еврото означава автоматично преминаване към новата валута в банковата и административната сфера. Сметките, преводите, картовите плащания и данъчните документи функционират без прекъсване, единствената промяна е валутата на изразяване на сумите. Благодарение на правилата за превалутиране и закръгляване, уредени в Закона за въвеждане на еврото, както и задълженията за двойно обозначаване и обмен на наличности преходът ще бъде прозрачен, предвидим и сигурен за всички фирми.