Полша сключи договор за 4 млрд. долара с южнокорейска компания за ракети

Южнокорейската компания от областта на отбранителната индустрия "Хануа Аероспейс" (Hanwha Aerospace Co.) обяви днес, че е сключила договор на стойност 4 милиарда долара (5,6 трилиона вона) с полската агенция за обществени оръжейни поръчки - така наречената Агенция по въоръженията, за ракети за полската версия на южнокорейските реактивни системи за залпов огън "Чхунмо" (Chunmoo), предаде Йонхап.

Полската агенция и консорциумът на "Хануа Аероспейс" и "Хануа Дабъл ю Би Адвансд систем" (Hanwha-WB Advanced System) са подписали вчера във Варшава трети договор по ракетната сделка, уточни южнокорейската новинарска агенция. Предните два контракта бяха сключени през 2022 and 2024 г. През юли 2022 г. предишното правителство на Полша - на партията "Право и справедливост" (ПиС), се договори с Южна Корея за доставката на 288 реактивни системи за залпов огън "Чхунмо K239", припомня ТАСС.

По силата на сегашното споразумение полската армия ще се въоръжи благодарение на Сеул с управляеми ракети с обсег от 80 километра от модела CGR-080, гласи прессъобщение на компанията, цитирано от БТА.

Според контракта ракетите "Чхунмо CGR-080" ще бъдат произвеждани в специализиран завод в Полша на "Хануа Дабъл Ю Би" (съвместна компания на "Хануа" и най-големия полски технологичен концерн "Дабъл ю Би Електроникс"), като първата продукция се очаква през 2030 г.

Ракетите ще са основните боеприпаси за полската реактивна система за залпов огън "Хомар-К" (Homar-K system), която е модификация на "Чхунмо".

"Това споразумение е реализация на една отдавнашна амбиция за производствена независимост в рамките на проекта "Хомар-К". С обединяването на възможностите на "Дабъл ю Би Електроникс" и "Хануа" ние изграждаме едно стабилно партньорство с доверен съюзник", заяви вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш.