Печалбата на банките у нас нараства с 3,6% до 3,4 млрд. лева към края на ноември

Печалбата на българската банкова система нараства с 3,6 на сто на годишна база или със 117 млн. лева до 3,4 млрд. лева към края на месец ноември, сочат данните на Българската народна банка.

В края на единадесетия месец на 2025 година активите на банковата система възлизат на 213,8 млрд. лв. и са с 5,6 млрд. лв. (2,7 на сто) повече спрямо края на октомври. Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 251 процента (234,4 процента в края на октомври).

Брутните кредити и аванси в края на ноември са 136,7 млрд. лв. и спрямо края на октомври отчитат увеличение с 1,9 млрд. лв. (1,4 на сто). Вземанията от кредитни институции намаляват с 318 млн. лв. (2,9 на сто) до 10,8 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства през месеца с 2,1 млрд. лв. (1,7 на сто) до 125,6 млрд. лв.

Увеличение е отчетено главно при кредитите за нефинансови предприятия - с 1,2 млрд. лв. (2,1 на сто) и за домакинства - с 842 млн. лв., или 1,5 на сто (в това число с 674 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот). Увеличават се също кредитите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление - съответно със 100 млн. лв. (1 на сто) и с 35 млн. лв. (3 на сто).

В края на ноември 2025 г. общите депозити в банковата система възлизат на 177,2 млрд. лв. и на месечна база нарастват с 1,2 млрд. лв. (0,7 на сто). Увеличение е отчетено главно при депозитите на домакинства - с 3 млрд. лв. (2,9 на сто). Нарастват също депозитие на кредитни институции - с 227 млн. лв. (1,7 на сто). През периода намаляват депозитите на нефинансови предприятия - с 1,7 млрд. лв. (3,3 на сто), на сектор държавно управление - с 235 млн. лв. (6 на сто), и на други финансови предприятия - с 53 млн. лв. (1,1 на сто), съобщава БТА.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 643 млн. лв. към 30 ноември 2025 г., с 65 млн. лв. (11,3 на сто) повече спрямо отчетените към 30 ноември 2024 година.