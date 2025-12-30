ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на "Подуяне": Ситуацията със сметосъбиранет...

Индексите на "Уолстрийт" с леки понижения в предпоследния търговски ден за годината

1036
Уолстрийт откри с понижения Снимка: pixabay

Основните американски борсови индекси започнаха с леки понижения предпоследния търговски ден за годината, предава Дау Джоунс.

Индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,15 на сто до 48 387,32 пункта. В началото на седмицата водещият показател отстъпи леко от рекордния си връх, достигнат на 12 декември, когато се изкачи до почти 48 887 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq 100 отчете спад от 0,17 на сто до 25 482,86 пункта. Широкият пазарен индекс S&P 500 се понижи с 0,08 на сто до 6 002,8 пункта.

Въпреки днешните колебания и трите индекса отбелязаха силно представяне през 2025 г., като най-добри резултати постигна Nasdaq 100 с годишен ръст от над 21 на сто.

По-късно днес пазарите очакват публикуването на протокола от заседанието на Комитета по парична политика (FOMC) на Управлението за федералния резерв, проведено на 10 декември, съобщава БТА.

