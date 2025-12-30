Даваме пари назаем директно на държавата (Обзор)

Правителството прие стратегия, според която ДЦК ще се продават и на физически лица

Пред българите се отваря възможност за директно участие в пазара на държавни ценни книжа. Това съобщи във вторник министърът на финансите Теменужка Петкова след заседанието на правителството. Министрите в оставка приеха стратегия за предлагане на държавни ценни книжа (ДЦК) на индивидуални инвеститори - физически лица, а не само на банки, застрахователи, пенсионни фондове.

На практика това означава, че всички граждани ще могат да дават пари назаем директно на държавата.

ДЦК ще се пускат на фондовата борса и ще могат да се купуват

като всички останали облигации - чрез инвестиционен посредник или без негово участие, а чрез платформа за търговия.

“Стратегията е важна стъпка, която ще даде възможност за развитие на капиталовия пазар, което е приоритет в рамките на ЕС, и ще се повиши финансовата грамотност на хората”, допълни Петкова.

Тепърва обаче ще се създава механизъм за продажбата

В него ще се определи дали държавата е готова да изкупува книжата веднага обратно. Важно е да се определи и таван на таксите и дали ще има ограничения за размера на инвестицията.

Насочването на спестяванията на домакинствата към държавни облагации е тема, която се обсъжда няколко години и набра скорост през 2025-а.

Преди месец в интервю за “24 часа” шефът на Комисията за финансов надзор Васил Големански коментира, че такава възможност ще ангажира повече инвеститори с капиталовия пазар, ще предложи нови инструменти за спестяване и ще укрепи доверието в публичните финанси. Според Големански хората ще имат и повече пари в себе си -

доходността на ДЦК-тата е около 3%,

тези пари са без данъци и са гарантирани от държавата.

На конференция в началото на декември акцентът също бе възможността хората да купуват директно ДЦК. Там бе даден пример с Хърватия, където само за първите две години от въвеждането на тази опция 40 хиляди души са започнали да инвестират в ДЦК. Според директора на фондовата борса Маню Моравенов хората ще могат да вложат в този безрисков актив повече от €100 хил. евро, колкото в момента се гарантират за банковите депозити. Финансисти посочват, че финансирането на разходите на държавата чрез вътрешния пазар създава и по-голяма устойчивост от външни кризи.

В момента ДЦК могат да се купят на т.нар. вторичен пазар от банки и инвестиционни посредници. Плаща се обаче комисионна, която изяжда голяма част от доходността. Освен това няма ликвидност, защото почти няма сделки с такива книжа преди падежа им, който е поне 2 години и половина.