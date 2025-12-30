Росен Желязков: България вече не е най-бедната в ЕС (Обзор)

Премиерът отчете 10 млрд. лв. повече приходи за годината

Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

България приключва годината с БВП от 113 млрд. евро, с ръст над 3% на икономиката, което ни нарежда в топ 5 на държавите в ЕС, заяви премиерът Росен Желязков по време на последното заседание във вторник на кабинета за 2025 г.

"България вече не е най-бедната страна в ЕС, по покупателна способност изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. И това трябва да го подчертаем, защото е повод за самочувствие", заяви още той. Инфлацията от 3,6% нямала нищо общо с еврото, а с повишената покупателна способност и изсветляването на икономиката.

Коефициентът на безработицата намалява с 0,6% спрямо 2024 г., ръстът на наетите се увеличава с 1,6 на сто. Има рекордна събираемост - над 10 млрд. лв. повече приходи, сравнено с 2024 г., посочи още Желязков. Той допълни, че правителството изглежда политическо, но е работило като програмно с ясна програма за 2025 г. Сред най-важните задачи били финансова стабилизация, възобновяване на плащанията по плана за възстановяване и влизане в еврозоната. В понеделник България получи трето плащане по плана за 1,47 млрд. евро.

По този повод вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че с това общо сумите по него стават 2 млрд. евро. Ако се прибавят и средствата, платени по кохезионната политика, средствата, които са инвестирани в българската икономика, са 8 млрд. лв., което е безпрецедентно, заяви още Дончев. Той заяви, че в първата половина на следващата година трябва да бъдат преведени четвърто и пето плащане по плана, които са на стойност общо 2,5 млрд. евро. Каквато и продължителност на живот да има още това правителство, сме амбицирани да направим всичко необходимо, за да помогнем на следващия кабинет да инвестира останалите средства, допълни вицепремиерът.

По-късно във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че за тази година портфейлът на българската държава набъбна с над 10 млрд. лева. Повече имат всички българи, събрани от това правителство, посочи той.

По думите му парите вече не изтичат, а влизат в хазната. "Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", заяви Борисов.