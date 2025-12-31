Европейската комисия силно подкрепяше страната ни по пътя й към еврото

България се присъединява към еврозоната от 1 януари, се казва в съобщение на Европейската комисия.

На 1 януари 2026 г. България ще приеме еврото за своя валута, което бележи важен етап в историята на страната, на еврото и на Европейския съюз като цяло. Присъединяването към еврозоната е следствие от интензивната подготовка и усилия на България за изпълнение на всички необходими изисквания.

Еврото ще донесе практически ползи за българските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще улесни търговията. Евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани.

Европейската комисия силно подкрепяше България по пътя й към еврото. С присъединяването на България, 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на Съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, коментира: „България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. Ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на нашия единен пазар. Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото."

Въвеждане на еврото

От 1 януари 2026 г. еврото постепенно ще замени лева като официалната валута на България. В съответствие с постоянната стабилност на обменния курс, левът ще се обменя по курс 1.95583 лева за 1 евро. Двете валути ще се използват паралелно за период от един месец. Когато плащанията се извършват в левове, рестото ще се връща в евро. Това ще даде възможност за постепенно изтегляне на лева от обращение.

Двойното обозначаване на цените в левове и евро стана задължително на 8 август 2025 г. и ще се прилага до 8 август 2026 г. За защита на потребителите и в отговор на опасенията от необосновано увеличение на цените през периода на преминаване към еврото, България разчита на стриктното прилагане на законодателството за защита на потребителите и на информационните кампании. Цените на 101 често купувани продукти са наблюдавани всекидневно и публикувани на специален уебсайт от Комисията за защита на потребителите, за да се предостави информация на обществеността и стимул за предприятията да не увеличават необосновано цените по време на смяната на валутата.

Търговските банки са получили предварително евробанкноти и евромонети от Българската народна банка (БНБ) и на свой ред са доставили евро в брой на магазини и предприятия. Банкнотите и монетите в левове могат да бъдат обменяни в БНБ, търговските банки и всяка пощенска служба, разположена в селски райони, където няма търговска банка. Обмяната в БНБ е безплатна и неограничена във времето. Обменът в банките и пощенските станции е безплатен през първите шест месеца. Банките и пощенските служби могат да начисляват такси за обмяна след от 1 юли 2026 г.

От 1 януари 96% от АТМ-устройствата в България ще пускат евробанкноти, а останалите ще последват възможно най-скоро (в рамките на две седмици).