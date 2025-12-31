Борсите в Европа на път към най-добрата си година от 2021 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на европейските фондови борси започнаха с леки разнопосочни колебания последната за годината търговска сесия, задържайки се близо до рекордни нива. Очаква се пазарите да затворят с растеж, приключвайки силна година и тласкани от ниските лихви, пакетът за фискални стимули, приет от Германия, и оттеглянето на инвеститорите от скъпите технологични акции, информира Ройтерс.

Общоевропейският индекс STOXX 600 отстъпи с 0,1 на сто до 592,03 пункта, но остава напът да отбележи най-силното си годишно представяне от 2021 г., нараствайки с около 16 на сто.

Търговията остава вяла преди посрещането на Нова година, като пазарите в Германия, Италия и Швейцария вече са затворени. Борсите във Франция, Испания и Великобритания днес работят със съкратено работно време.

Испанският индекс IBEX се очаква да отбележи растеж от близо 50 на сто, надминавайки значително останалите пазари.

Френският САС 40 се е насочил към най-скромна печалба сред европейските индекси, нараствайки с едва 10,2 на сто. Политическата нестабилност, засилващите се опасения за дълговото бреме и нарастването на доходността по лихвите оказа натиск върху представянето на френския пазар.

За германския DAX се очаква годината да приключи нагоре с 23 на сто на фона на положителния ефект върху инвестиционните нагласи от правителствените мерки за стимулиране на икономиката.

Британският FTSE 100 също продължава да се повишава и се прогнозира да закрие пета поредна търговска година на растеж с повишение от 22 на сто, пише БТА.