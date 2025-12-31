Ръст на вноса на пиротехника в ЕС през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз е внесъл през 2024 г. 120 000 тона пиротехнически средства на стойност 406,7 млн. евро от страни извън общността, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Това означава увеличение с 9,5 на сто в обема на вноса и с 21,5 на сто в стойността спрямо 2023 година.

По-голямата част от вноса е дошла през Нидерландия (37 на сто) и Германия (35,6 на сто), следвани от Полша с голямо отстояние (7,4 на сто).

България през 2024 г. е внесла пиротехнически средства на стойност 2,421 млн. евро, което е понижение спрямо вноса за 2,985 млн. евро година по-рано, и отразява и намаление във внасяните обеми пиротехнически средства., пише БТА