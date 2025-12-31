Банки вече спряха преводите

Част от банките у нас ограничиха по-рано от планираното някои услуги заради техническото преминаване от лев към евро. Читатели съобщиха, че не могат да правят преводи през мобилното банкиране.

От банките уточняват, че става дума за планирано пренастройване на системите, а не за проблем с парите на хората. Предварително бе обявено, че заради въвеждането на еврото ще има периоди с ограничен достъп до част от услугите между 21 часа на 31 декември и 1 часа на 1 януари според работата на банкоматите и онлайн банкирането. Част от услугите обаче явно са ограничено по-рано.