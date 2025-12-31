Проучване: Обажданията са най-предпочитани за новогодишни пожелания в Германия

Германците най-често ще отправят новогодишните си пожелания за 2026 г. по телефона, показват данни от представително проучване, публикувани от дигиталната асоциация „Битком" (Bitkom).

Според анкетата 86 на сто от респондентите планират да поздравят близки и приятели с телефонно обаждане. На второ място по популярност са текстовите съобщения чрез т. нар. месинджър услуги, които възнамеряват да използват 59 процента от запитаните. Поздравленията чрез социалните мрежи заемат трето място с дял от 45 на сто.

Видеоразговорите също са широко разпространен начин за новогодишни пожелания – 44 процента от участниците в допитването посочват, че ще ги използват. Около 41 на сто планират да изпратят гласови съобщения, а малко под една четвърт – 23 процента – възнамеряват да използват предварително записани видеосъобщения.

Традиционните писмени форми на поздрав остават по-слабо разпространени. По 16 процента от германците ще изпратят новогодишни пожелания чрез пощенска картичка или писмо, както и по електронна поща. Само 6 на сто планират да използват SMS, а едва 3 на сто – инструменти за служебна комуникация като „Слак" (Slack) или „Майкрософт Тиймс" (Microsoft Teams).

Данните показват, че за преобладаващата част от хората изпращането на кратко новогодишно послание остава неизменна част от празника. Едва 2 процента от анкетираните заявяват, че не възнамеряват да изпращат новогодишни поздрави тази година.

Проучването е проведено от „Битком Рисърч" (Bitkom Research) по поръчка на дигиталната асоциация „Битком" (Bitkom). В анкетата са участвали 1002 души в Германия на възраст над 16 години. Допитването е осъществено по телефона в периода от 41-вата до 46-ата календарна седмица на 2025 г. и е представително за населението на страната, пише БТА.