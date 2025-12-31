„Порше“ изтегля над 173 000 автомобила в САЩ заради проблем с камерата за задно виждане

Германският автомобилен производител „Порше" (Porsche) ще изтегли от пазара 173 538 автомобила в Съединените щати поради проблем, при който изображението от камерата за задно виждане може да не се показва, когато автомобилът е в режим на заден ход. Това съобщи днес Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ (NHTSA), цитирана от Ройтерс и от БТА.

Регулаторният орган посочва, че засегнатите превозни средства не отговарят на изискванията на федералния стандарт за безопасност на моторните превозни средства, свързан с видимостта назад.

Настоящото изтегляне от пазара засяга определени модели „Кайен" (Cayenne) и „Кайен И-Хайбрид" (Cayenne E-Hybrid) от моделните години 2019–2025, „911" и „Тайкан" (Taycan) от 2020–2025 г., както и „Панамера" (Panamera) от 2024–2025 г. и „Панамера И-Хайбрид" (Panamera E-Hybrid) от 2025 г.

Дилърите ще извършат безплатна актуализация на софтуера за подпомагане на водача, уточняват от администрацията.

По данни на регулатора това е едно от най-големите единични изтегляния от пазара, извършени от „Порше Карс Норт Америка" (Porsche Cars North America) през последните години. През 2022 г. компанията изтегли 222 858 автомобила в САЩ заради липсващи капаци на винтовете за регулиране на фаровете.

По-рано тази година органът съобщи и за изтегляния на автомобили на „Хюндай Мотор Америка" (Hyundai Motor America), „Форд Мотор" (Ford Motor), „Тойота Мотор" (Toyota Motor) и „Крайслер" (Chrysler) поради сходни проблеми с камерите за задно виждане, които могат да не показват изображение и да увеличат риска от пътнотранспортни произшествия.