Китайската Би Уай Ди е на път да изпревари „Тесла“ на пазара на електромобили тази година

Бързата глобална експанзия на китайския производител на електромобили Би Уай Ди (BYD), в съчетание с трудната регулаторна и политическа среда за американския му конкурент „Тесла" (Tesla) в САЩ, ще позволи на азиатската компания за първи път да заеме водещата позиция по продажби на изцяло електрически автомобили през 2025 г., сочат прогнози на анализатори, цитирани от Франс прес, а тя от БТА.

Предстои двете компании да публикуват годишните си резултати, но според последните им отчети Би Уай Ди е натрупала преднина, която изглежда на практика невъзможна за наваксване от „Тесла".

Към края на ноември китайският производител, който произвежда и хибридни автомобили, е продал 2 066 002 изцяло електрически превозни средства, превръщайки се в първата компания, преминаваща прага от 2 милиона единици. „Тесла", от своя страна, е продала 1 217 902 електромобила към края на септември.

Американският производител се възползва през третото тримесечие от временен тласък, свързан с изтичането на срока на федералния данъчен кредит в САЩ в размер на 7500 долара, отпускан за нови електромобили, който временно стимулираше покупките на електрически превозни средства. Това подтикна много клиенти да закупят превозни средства преди крайния срок. Световните доставки на „Тесла" нараснаха със 7 на сто на годишна база (497 099 автомобила) през третото тримесечие. Въпреки това, анализаторите прогнозират свиване на доставките на компанията през следващото, четвърто тримесечие.

Според прогнозите на анализаторите в компанията за пазарни данни „ФактСет" (FactSet) „Тесла" ще достави 449 000 електромобила през периода октомври-декември (което е спад от 9,48 на сто на годишна база) и 1,65 милиона превозни средства за цялата 2025 г. (спад от 7,66 на сто).

Тази годишна прогноза за „Тесла" е значително по-ниска от реалното ниво на продажби на Би Уай Ди към 30 ноември. Разликата може дори да се увеличи, тъй като анализатори на „Дойче банк" (Deutsche Bank) прогнозират 405 000 доставени електромобили на „Тесла" през четвъртото тримесечие, докато тези от банка Ю Би Ес (UBS) - 415 000.

„Дойче банк" предвиждат по-слаби от очакваното продажби на „Тесла" в Северна Америка (спад с 33 на сто), Европа (спад с 34 на сто) и в по-малка степен в Китай (10 на сто).

Прогнозата за продажбите на „Тесла" на „ТиДи Кауън" (TD Cowen) обаче е по-оптимистична. Компанията за посреднически услуги очаква „Тесла" да реализира 429 000 превозни средства през четвъртото тримесечие.

„Доставките на „Тесла" ще покажат признаци на слабост през четвъртото тримесечие", смята анализаторът на „Уедбуш секюритис" (Wedbush securities) Дан Айвс. „Общо 420 000 (електромобила) би трябвало да са достатъчни, за да илюстрират стабилността на търсенето, докато пазарите са фокусирани върху пускането на автономното управление през 2026 г.", допълни той.

Труден преход

Продажбите на „Тесла" бяха засегнати и от неочаквано бавния преход към електрическа мобилност, от нарастващата конкуренция, както и от решенията, взети от скептично настроения към изменението на климата президент Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.

Не на последно място, близостта на милиардера Илон Мъск, собственик на „Тесла", с Тръмп по време на президентската кампания и след встъпването му в длъжност, накърни имиджа на марката и доведе до протести, вандалски прояви и призиви за бойкот. Продажбите на американския производител се сринаха и продължават да спадат, особено в Европа.

В същото време основният му китайски конкурент Би Уай Ди запази стремителния си възход, макар че рентабилността му на местния пазар пострада от сдържаността на потребителите. Компанията обаче активно се утвърждава на международните пазари.

Би Уай Ди „е един от пионерите в изграждането в чужбина на производствени и снабдителни мощности за електрически превозни средства", обясни пред АФП Цзин Ян, отговарящ за изследванията в автомобилния сектор за Азиатско-тихоокеанския регион в агенция „Фич" (Fitch Ratings).

„Тази географска диверсификация вероятно ще помогне на Би Уай Ди да се ориентира в една все по-сложна среда по отношение на митата", добави Цзин Ян.

Президентът на САЩ въведе мита върху вноса от редица държави, с по-високи ставки за китайските продукти, достигащи почти 150 на сто за електрическите превозни средства.

Различни конкуренти на китайските производители редовно ги обвиняват, че са силно субсидирани от Пекин, което им позволява да намаляват цените си и да навлизат лесно на чужди пазари.

Според Итай Микаели, анализатор в „ТиДи Кауън", 2026-а ще бъде годината на изцяло автономното шофиране (Full Self-Driving) за електрическите превозни средства, а бъдещето на „Тесла" ще зависи от способността ѝ успешно да осъществи този преход.

Продажбите на американската компания се очаква да достигнат 1,98 милиона електромобила, прогнозира „ТиДи Кауън".

„Ако („Тесла") успеят (с внедряването на изцяло автономното шофиране), това ще засили търсенето на техните превозни средства", подчертава Микаели, като очаква и пускането на нови продукти (камионите „Семи" (Semi), както и евентуално нова версия на високопроходимия електрически пикап „Сайбъртрък" (Cybertruck).

Изцяло автономният „Сайбъркаб" (Cybercab), чийто прототип няма волан и педали, трябва да влезе в производство през април, а пускането на пазара на по-достъпните версии на моделите „Модел 3" (Model 3) и „Модел Уай" (Model Y) също може да стимулира продажбите.