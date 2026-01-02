Рекордни 2000 км пробег за китайска кола, която ще се продава и в Европа!

Китайската марка Xpeng си изгражда име благодарение на своите авангардни електрически автомобили. В момента в Европа се продават два модела: SUV-овете G6 и G9. Скоро обаче към гамата ще се присъедини и трети: седанът P7+.

Това ще е ревизирана версия на P7+, за която се съобщава, че е модифицирана в около 104 области. Външният му вид е леко актуализиран с нов светлинен подпис и няколко нови детайла. Докато цялостният дизайн остава същият, колата е увеличила дължината си с 15 мм, достигайки общо 5,07 м.

В електрическата си версия, Xpeng P7+ се предлага с избор от три батерии с капацитет 60,7, 76,3 или 74,9 kWh, предлагащи максимален пробег от 725 км според китайския цикъл CTLC за най-голямата батерия. Разполага със задно монтиран двигател, който осигурява между 241 и 308 к.с., в зависимост от версията. Скоростта на зареждане е подобрена, като сега са необходими само 12 минути, за да се достигне от 10% до 80% заряд.

Най-голямата новина обаче е появата на версия на Xpeng P7+, оборудвана с удължаване на пробега. 1,5-литров двигател с вътрешно горене с турбокомпресор се използва като генератор за презареждане на батерията LFP. Това всъщност е системата EREV (Extended-Range Electric Vehicle), която вече се използва от G6, G7 и X9 в Китай.

Рекламираният пробег е впечатляващ: 1550 км комбиниран пробег по CTLC и 450 км само в електрически режим. Този изключителен пробег се дължи на разхода на гориво на Xpeng P7+ от едва 11,4 кВтч/100 км, постижение, постигнато отчасти благодарение на отличния му коефициент на съпротивление от 0,206 .

С 3-метрова междуосна база, вътрешното пространство е наистина щедро, както и багажникът, чийто капацитет може да варира от 700 до 2221 литра при сгънати задни седалки. Стандартното оборудване е също толкова щедро, с 10,25-инчов и 15,6-инчов екран отпред. Пътниците отзад се радват на 8-инчов екран. Сред подобренията са отопляеми, вентилирани и масажиращи седалки, както и голям панорамен люк.

Европейската цена на Xpeng P7+ EREV все още не е обявена. Моделът ще бъде пуснат в продажба в 36 страни по целия свят.