Volvo сменя шрифта за по-голяма безопасност

Volvo вярва, че нов шрифт ще спаси животи. Идеята е електрическият Volvo EX60 (със световна премиера 21 януари 2026 г.) да има нови, по-четливи шрифтове на екраните на инфотейнмънта.

Новият шрифт се нарича Volvo Centum и е разработен в тясно сътрудничество с дизайнерското студио Dalton Maag. Целта е да се намали времето, което човекът зад волана прекарва в гледане на екраните.

Всеки детайл от шрифта е проектиран така, че да бъде възможно най-лесен за четене. Колкото по-бързо водачът може да дешифрира информацията на екрана, толкова повече фокусът е върху трафика.

Дизайнът е вдъхновен от класическите модели на Volvo и скандинавския минимализъм. Шрифтът е оптимизиран да работи безупречно на 35 различни езика.

Името Centum е избрано като почит към 100-годишнината на автомобилната марка през 2027 г. Volvo уверява, че са проведени обширни тестове на шрифта при всякакви условия на шофиране.