Загряването на двигателя на празен ход в студа не е добра идея

Работата на празен ход не е най-добрият начин за загряване на двигателя, съветва изданието Popular Mechanics. ТОт медията попитали Volvo, която провежда тестове в ледено арктическо време, дали новите им автомобили се нуждаят от отопление и отговорът бил много прост.

"Най-добре е да дадете на двигателя само няколко секунди, за да повиши налягането на маслото преди нормално шофиране, а доброто качество и състояние на маслото са ключови за защитата на двигателя при условия на студен старт", категорични са от шведската марка.

Така че, достатъчно е да изчакате малко след старта и можете да тръгнете.

В противен случай, продължителният празен ход на двигателя не го загрява ефективно, тъй като той работи при ниска температура и горивото частично не изгаря. Това води до натрупване на въглеродни отлагания, замърсяване с масло и износване на буталните пръстени и стените на цилиндрите. В дългосрочен план това може да ускори износването на двигателя, да повреди свещите и изпускателната система, както и да увеличи емисиите и разхода на гориво.

Проучванията показват, че съвременните коли могат да стартират веднага, с леко шофиране през първите няколко минути, без да е необходимо дълго загряване. По този начин двигателят достига оптималната работна температура по-бързо и горивото гори по-ефективно, което намалява износването и вредните отлагания.